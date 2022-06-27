У них нет ничего святого! Экс-игрок московского Динамо назвал россиян нелюдями (фото)

Бывший футболист сборной Украины Андрей Воронин в шоке от атак фашистов на торговый центр в Кременчуге

Андрей Воронин прокомментировал обстрел Кременчуга

Армия РФ постепенно разрушает инфраструктуру Украины, выпуская ракеты по крупным городам. Фашисты постоянно бомбят гражданские объекты и убивают мирных людей.

Сегодня прилетело в Кременчуг, разрушив торговый центр с тысячью посетителей. Уже известно о 40 человек госпитализированных с тяжелыми травмами, а также 10 погибших.

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Спортивное сообщество шокировано кровожадностью россиян. Ранее ситуацию прокомментировал вратарь Шахтера Андрей Пятов. Также коротко о поведении оккупантов высказался другой экс-игрок сборной Украины Андрей Воронин.

"Твари, у вас хоть что-то святое есть? Нелюди!"

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Также сегодня в Кременчуге от обстрела пострадал футбольный городской стадион. Вчера же Россия обстреляла жилой дом и детский сад в Киеве. Погиб один человек, пострадала его семилетняя дочь и жена – гражданка РФ.

Напомним, что ранее Андрей Воронин играл за московское Динамо с 2010 по 2014 годы, а с также тренировал команду с 2020 года. Правда, после начала полномасштабной войны Андрей покинул Москву и осудил действия РФ.