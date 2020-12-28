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У Месси спросили, хочет ли он себе похороны, как у Марадоны

28 декабря, 12:16

Александр Трикиша Александр Трикиша

Аргентинец иногда думает, как без него будут жить его дети

Звезда "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси в интервью laSexta ответил на вопрос о собственной смерти. Он признался, что не хочет думать на эту тему и не представляет, чтобы его похороны были, как у легендарного Диего Марадоны. Как мы писали, появился снимок Марадоны в открытом гробу. Его автора уволили и грозили убить.

"Могу ли представить себе свои похороны, как похороны Марадоны? Я не представляю и не хочу думать об этом. Не хочу думать о своей смерти. Да, я думаю, что произойдет, когда меня больше не будет, как это будет продолжаться, что будет, как без меня останутся мои дети, моя семья… Но много не думаю на эту тему, стараюсь не думать", – сказал Месси.

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Ранее мы писали, что во время прощания с Марадоной в Аргентине возникли беспорядки. Стычки некоторых агрессивных фанатов с полицией произошли на входе в президентский дворец Каса Росада, где проходила церемония.

Беспорядки во время прощания с Марадоной у его гроба в Буэнос-Айресе Видео: Reuters

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Лионель Месси Диего Марадона

Источник: Сегодня|Спорт

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