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У Луческу нет проблем с болельщиками "Динамо", но тренер недоволен трансферами

25 февраля, 14:59

Елена Павлова Елена Павлова

Румынский наставник заявил, что киевляне не смогли нормально усилиться

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу в преддверии ответного матча 1/16 Лиги Европы против "Брюгге" рассказал об отношениях с болельщиками киевлян. Многие фанаты были против его прихода, а некоторые до сих пор требуют его отставки. Напомним, что поединок киевлян начнется в 22:00, а мультимедийный онлайн "Брюгге" – "Динамо" читайте на нашем сайте.

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Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"Украинский футбол такой же сложный, как и турецкий. Это нормально, что фаны "Динамо" меня не любили. Я был в "Шахтере" 12 лет, выиграл много трофеев за это время. "Динамо" было нашим главным соперником. Такая реакция на меня была не у всех болельщиков, только у части. Болельщики "Динамо" привыкают ко мне, у нас с ними хорошие отношения", – цитирует Луческу Anadolu Agency

Тренер отмечает, что его дни в "Динамо" не похожи на дни в "Шахтере": "В донецкой команде у меня было 15 бразильских футболистов. В "Динамо" нет так много больших звезд. Мы боремся, но даже не смогли нормально провести трансферы".

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Ранее мы писали про странный коронавирус у соперников "Динамо": минус вратарь и полузащитник.

Смотрите, как "Динамо" играло против "Брюгге" в Киеве

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болельщики фанаты Динамо Киев Шахтер Донецк Мирча Луческу
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