У Ирландии проблемы перед матчем с Украиной. В сборную срочно вызван защитник

Тренерский штаб сборной Ирландии во главе со Стивеном Кенни испытывает кадровые трудности накануне матча Лиги наций с Украиной

Джимми Данн сможет дебютировать в матче с Украиной

Завтра национальная команда Украины сыграет третий поединок Лиги наций. Соперником "сине-желтых" будет сборная Ирландии. А сегодня наставник украинцев Александр Петраков проведет пресс-конференцию.

В поединке с командой Украины наставник ирландцев Стивен Кенни не сможет рассчитывать на двух футболистов основы: защитников Шейна Даффи и Джона Игана. Они уже покинули расположение команды в связи с дисквалификацией и семейными обстоятельствами.

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Главный тренер Ирландии был вынужден в срочном порядке искать замену основным футболистам. Защитник Куинз Парк Рейнджерс Джимми Данн был вызван в сборную. Об этом сообщает официальный сайт ирландской федерации футбола.

Джимми Дан выступает на позиции центрального защитника. В минувшем сезоне выступал в Чемпионшипе (второй по значимости лиге Англии) за КПР. Матч с Украиной может стать дебютным для 24-летнего защитника.

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Матч Украина – Ирландия пройдет 14 июня на стадионе ЛКС в польской Лодзе. Начало матча — в 21:45 по киевскому времени.

Сборная Украины после двух матчей лидирует в группе 1 дивизиона B, набрав шесть очков. Армения, Шотландия и Ирландия имеют по три балла в активе.

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Смотрите, как украинцы обыграли Ирландию в первом матче.