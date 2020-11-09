У АЕКа эпидемия после поездки в Украину: вслед за Шаховым COVID-19 заразился Чигринский

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский заразился коронавирусом. Украинский защитник сдал положительный тест вместе с еще двумя игроками "желто-черных" – Ставросом Василантонопулосом и Эмилиано Инсуа, сообщается на официальном сайте АЕКа.

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Также коронавирусо был обнаружен еще у трех сотрудников клуба. Все они были проинформированы и изолированы. Других игроков и персонал клуба ждет новое тестирование. Ранее АЕК привез из Украины шестерых с коронавирусом, среди них – Евгений Шахов.

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Отметим, что АЕК и "Заря" 26 ноября должны сыграть между собой в Греции в рамках четвертого тура группового этапа. На данный момент луганчане идут на последнем месте в турнирной таблице группы G, а греки с тремя очками расположились на третьем месте.

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