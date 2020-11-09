Українська
$ 28,14
33,42
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

У АЕКа эпидемия после поездки в Украину: вслед за Шаховым COVID-19 заразился Чигринский

9 ноября, 23:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Соперник "Зари" по Лиге Европы потерял уже шестерых игроков

Защитник греческого АЕКа Дмитрий Чигринский заразился коронавирусом. Украинский защитник сдал положительный тест вместе с еще двумя игроками "желто-черных" – Ставросом Василантонопулосом и Эмилиано Инсуа, сообщается на официальном сайте АЕКа.

Реклама

Также коронавирусо был обнаружен еще у трех сотрудников клуба. Все они были проинформированы и изолированы. Других игроков и персонал клуба ждет новое тестирование. Ранее АЕК привез из Украины шестерых с коронавирусом, среди них – Евгений Шахов.

В тренде
Один из самых больших талантов сборной Украины заканчивает карьеру в 27 лет

Отметим, что АЕК и "Заря" 26 ноября должны сыграть между собой в Греции в рамках четвертого тура группового этапа. На данный момент луганчане идут на последнем месте в турнирной таблице группы G, а греки с тремя очками расположились на третьем месте.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Дмитрий Чигринский чемпионат Греции АЕК Греция

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистом
В Аргентине сообщили о смерти Диего Марадоны. Что случилось с легендарным футболистомФутбол
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья:
Девушка украинского футболиста сфотографировалась без нижнего белья: "Умей быть стервой"Футбол
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабами
Капитан сборной России мастурбировал на камеру: соцсети взорвались фотожабамиФутбол
Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатам
Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатамФутбол
"Такого маленького пениса еще не видела": Модель описала встречу с португальским футболистомФутбол
Знойная брюнетка зацеловала украинского футболиста с коронавирусом (фото)
Знойная брюнетка зацеловала украинского футболиста с коронавирусом (фото)Футбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять