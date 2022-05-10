Ты здесь играешь, а твоя страна плачет. Фанат Атлетико упрекнул Лунина

Болельщик команды-соперника наехал на украинского вратаря Андрея Лунина во время мадридского дерби

Андрей Лунин / Фото: Twitter

В минувшее воскресенье состоялся долгожданный дебют Андрея Лунина в Примере за Реал. Украинский вратарь не сумел сохранить ворота "сухими" и его команда проиграла в принципиальном матче 0:1.

Но на этом неприятности Лунина не закончились. Во время разминки перед матчем болельщик Атлетико выкрикивал в адрес украинца неприятные упреки. Фанат Атлетико пытался осудить Лунина за его присутствие на матче во время войны в Украине.

Реклама

"Ты здесь играешь, а твоя страна плачет", – цитирует горе-болельщика испанское издание Marca.

Стоит отметить, что зрители на трибунах не поддержали возгласы болельщика и начали свистеть ему в ответ.

Добавим, что Андрея Лунина нельзя упрекнуть в равнодушии к войне в Украине. Уроженец Харьковщины неоднократно принимал участие в благотворительных акциях, а также призывал испанцев оказать финансовую помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам.