Ты ли это, "Милан"? "Россонери" выдали лучшую серию в футболе за 72 года

Бывшая команда Андрея Шевченко в 16 поединках кряду забивала не менее двух голов за матч

Победа "Милана" над "Лацио" 3:2 в 14-м туре чемпионата Италии позволила "россонери" покорить впечатляющее статистическое достижение. Бывший клуб Андрея Шевченко стал первой командой с 1948 года, которая в ТОП-5 европейских лиг забила два и более мяча более чем в 15 играх кряду за один календарный год.

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У "Милана", как сообщает OptaPaolo, серия таких результативных игр достигла 16 поединков. А ведь еще совсем недавно "россонери" своей жалкой игрой позорили славу великого клуба.

"Милан" / Фото: Reuters

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Обладателем же рекордной серии является "Барселона", которой в 1948 году удалось забивать два и более мяча аж в 18 матчах подряд.

Отметим, что "Милан" ушел на рождественские каникулы в статусе лидера чемпионата Италии, опережая на одно очко "Интер". Следующий матч "россонери" проведут уже в 2021 году – 3 января сыграют на выезде с "Беневенто".

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Ранее мы писали, что Месси побил "вечный" рекорд Пеле. Лионель превзошел "Короля футбола" по голам за один клуб, забив свой 644-й мяч за "Барселону".

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