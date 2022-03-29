Турецкий клуб подписал скандального динамовца и полтавского двойника Орландо Блума

Турецкий клуб Эюпспор подписал вингера Динамо Жерсона Родригеса и атакующего полузащитника Ворсклы Оливье Тилля. Об этом сообщает fanatik.com.tr.
Футболисты воспользовались разрешением ФИФА подписывать временные контракты с другими клубами до 30 июня 2022 года.
Оба игрока будут выступать за Эюпспор до конца июня. Команда идет на пятом месте в Первой лиги Турции и борется за повышение в классе.
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Так что усиление подоспело весьма кстати. Отметим, что Эюпспор успел перехватить футболистов у Самсунспора.
Напомним, что Жерсон Родригес начинал сезон во французской команде Труа, но из-за своих скандальных выходок был досрочно возвращен в Динамо.
А хавбек Оливье Тилль был одним из лидеров полтавской Ворсклы. Двойник британской кинозвезды забил 8 голов в 16 матчах УПЛ.