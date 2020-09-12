"Трымайцеся, сябры!": украинские болельщики выразили поддержку Беларуси

Баннер в поддержку соседней страны вывесили во время матча в Харькове

Во время матча второй лиги Украины между харьковским "Металлом" и "Реал Фарма" из Одессы и (6:0) болельщики вывесили баннер в поддержку Беларуси. На трибуне рядом с клубной символикой появился бело-красно-белый флаг, ставший символом протестов в соседней стране.

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А за спиной фанатов расположилось большое полотнище, на котором было написано: "Трымайцеся, сябры!".

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Ранее мы писали, что нападающий БАТЭ отбывает срок за протесты в Беларуси. До этого пропавшего Антона Сароку искали больше суток.

Напомним, в Беларуси после оглашения предварительных результатов президентских выборов в стране, согласно которым, получив 80% голосов, победил действующий президент Александр Лукашенко, начались массовые акции протеста. Протестующие считают, что выборы были сфальсифицированы.

Примечательно, что Александр Лукашенко обвинил Украину во влиянии на дестабилизацию ситуации в Беларуси, заявив, что в нашей стране якобы создаются "опорные пункты" Запада.

Отличия протестов в Украине и Беларуси:

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Все подробности в спецтеме Протесты в Беларуси

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