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Троих игроков сборной Англии отчислили из команды за вечеринку накануне матча

7 октября, 18:24

Александр Трикиша Александр Трикиша

Бен Чилвел и Джейдон Санчо отпраздновали день рождение Тэмми Абрахама

Главный тренер сборной Англии отчислил троих игроков команды из состава на товарищеский поединок с Уэльсом, который состоится 8 октября. Участие троицы в матчах Лиги наций против Бельгии и Дании остается под вопросом, сообщает Sky Sport.

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Накануне Тэмми Абрахам, Бен Чилвел и Джейдон Санчо устроили вечеринку в честь дня рождения Абраха, чем разозлили наставника. Дело в том, что футболисты нарушили протокол, так как на вечеринке присутствовало более шести человек.

Напомним, что перед сентябрьскими матчами сборной Англии похожим образом отличились Фил Фоден и Мейсон Гринвуд. Игроки нарушили карантин и привели в отель девушек. В итоге оба были отчислены из команды.

Ранее мы писали, что экс-звезду чемпионата Украины выгнали из команды за вызов 19 проституток. Туре хотел доставить удовольствие партнерам по благотворительному матчу, но те предложение Яя не оценили.

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сборная Англии Джейдон Санчо Бен Чилвелл Тэмми Абрахам

Источник: Сегодня|Спорт

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