Троих игроков сборной Англии отчислили из команды за вечеринку накануне матча

Бен Чилвел и Джейдон Санчо отпраздновали день рождение Тэмми Абрахама

Главный тренер сборной Англии отчислил троих игроков команды из состава на товарищеский поединок с Уэльсом, который состоится 8 октября. Участие троицы в матчах Лиги наций против Бельгии и Дании остается под вопросом, сообщает Sky Sport.

Реклама

Накануне Тэмми Абрахам, Бен Чилвел и Джейдон Санчо устроили вечеринку в честь дня рождения Абраха, чем разозлили наставника. Дело в том, что футболисты нарушили протокол, так как на вечеринке присутствовало более шести человек.

Напомним, что перед сентябрьскими матчами сборной Англии похожим образом отличились Фил Фоден и Мейсон Гринвуд. Игроки нарушили карантин и привели в отель девушек. В итоге оба были отчислены из команды.

Ранее мы писали, что экс-звезду чемпионата Украины выгнали из команды за вызов 19 проституток. Туре хотел доставить удовольствие партнерам по благотворительному матчу, но те предложение Яя не оценили.

Смотрите, как сборная Англии играла с Данией в Лиге наций:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама