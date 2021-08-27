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Трогательное письмо Роналду: "Я буду любить Турин до конца своих дней"

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
27 августа, 20:58
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Сегодня Криштиану Роналду перешел из Ювентуса в Манчестер Юнайтед. Португальский форвард написал прощальное письмо болельщикам итальянского клуба
Криштиану Роналду - лучший бомбардир чемпионата Италии
Криштиану Роналду - лучший бомбардир чемпионата Италии / Фото: Reuters

Он вернулся спустя 12 лет. Криштиану Роналду снова будет играть за Манчестер Юнайтед.

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Португальский форвард трогательно попрощался со своим уже бывшим клубом и фанами Ювентуса.

"Сегодня я покидаю удивительный клуб, самый большой в Италии и, безусловно, один из больших во всей Европе. Я отдавал свое сердце и душу Ювентусу и буду любить Турин до конца своих дней.

Тиффози бьянконери всегда уважали меня, и я старался отблагодарить за это уважение, сражаясь за них в каждой игре, в каждом сезоне, в каждом соревновании. В конце концов, мы все можем оглянуться назад и понять, что достигли многого. Не всего, чего хотели, но все же мы вместе написали довольно красивую историю.

Я всегда буду одним из вас. Теперь вы – часть моей истории, как и я чувствую, что я – часть вашей истории. Италия, Юве, Турин, тиффози бьянконери, вы всегда будете в моем сердце", – написал Роналду в своем Instagram.

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Напомним, что Роналду уже играл за Манчестер Юнайтед с 2003 по 2009 год. За это время португалец забил 118 голов в 292 играх.

С МЮ Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок Англии.

В 2008 году Роналду вместе с Манчестер Юнайтед стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

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