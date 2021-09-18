Три раза пытался: защитник Динамо рассказал о своем фиаско вне поля

22-летний футболист Динамо и сборной Украины Виталий Миколенко признался, что так и не смог заставить себя выучить английский

Виталий Миколенко / Фото: Getty Images

Виталия Миколенко то и дело сватают в клубы ТОП-5 национальных чемпионатов Европы. Несмотря на это, защитник Динамо так и не вооружился по сей день знанием английского языка.

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"Честно, пытался учить английский язык раза три. В школе не получалось. Сейчас. Начинал лет в 19, поучился месяца два – оно сложно. Ты сильно устаешь после игр, тренировок, и заставить себя... Да, есть время, но сложно заставить, хочется себя чуть пожалеть, отдохнуть, дурака повалять.

"Я пытался выучить английский не из-за возможного перехода, просто хотелось понимать людей. Я сейчас понимаю, но в развернутом виде не могу ответить тому же де Пене, который на английском со мной разговаривает", – посетовал Виталий Миколенко в интервью BurBuzz

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Напомним, в свое время Миколенко получил разнос от Шевченко из-за улыбки: в Динамо до сих пор смеются.