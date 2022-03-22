Три недели ада. Экс-игрок Шахтера рассказал об ужасах блокадного Мариуполя

Более трех недель продолжается блокада российскими нелюдями украинского города Мариуполь. Каждый день от голода и бомбардировок гибнут люди.
Бывший защитник донецкого Шахтера и молодежной сборной Украины Владимир Яксманицкий все это время находился в Мариуполе и на себе испытал все тяготы и лишения.
О том какие нечеловеческие трудности пришлось перенести в блокадном Мариуполе, Яксманицкий написал в своем Instagram.
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"Отхожу!!! После трех недель в аду! Люди, воюющие в соцсетях, поймите! В аду, где находились жители Мариуполя, соцсетей нет!
Там ничего нет, от слова совсем. Вы когда-то пили воду из лужи или сточной трубы, когда растаял снег на крыше?"
Напомним, Мариуполь сейчас самая горячая точка в Украине. В осажденном городе число жертв российских бомбардировок исчисляется тысячами, на улицах лежат мертвые тела. Защитники города стараются давать людям еду и воду, но этого недостаточно.