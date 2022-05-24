Три минуты голов: УЕФА поздравил Шахтер с днем рождения

24 мая донецкий Шахтер празднует 86-летие. С днем рождения клуба поздравил всех болельщиков президент "горняков" Ринат Ахметов.
По случаю праздника УЕФА подготовил подборку ярких и памятных голов Шахтера в еврокубках.
24 1936 @FCShakhtar— (@UEFAcom_ru) May 24, 2022
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Напомним, что наивысшим достижением Шахтера на европейской арене является триумф в последнем розыгрыше Кубка УЕФА сезона-2008/2009.
Тогда команда Мирчи Луческу в финальном поединке одержала в дополнительное время победу над Вердером.