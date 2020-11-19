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"Третий раз получают положительные тесты!" В футбольном "Прикарпатье" – 25 зараженных

19 ноября, 15:19

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Команда Первой лиги ушла на самоизоляцию и не сыграет с "Волынью"

Пандемия коронавируса продолжает собирать коллекцию из спортивных клубов, которые получают положительные тесты и уходят на лечение. Сегодня в Украине к ним присоединилось и "Прикарпатье" из Ивано-Франковска. Чуть ранее коронавирус отправил на карантин донецкий "Олимпик".

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О массовом заражении сообщил официальный сайт "Прикарпатья". Пишут, что результаты тестов оказались неожиданными. В клубе обнаружили 25 зараженных вирусом, всего лишь пятеро игроков и трое тренеров получили негативные тесты. Теперь все больные отправляются на двухнедельную изоляцию. При этом вызывает удивление, что у большинства инфицированных это – второй или даже третий положительный тест!

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В конце октября в "Прикарпатье" обнаружили 13 положительных тестов, однако в команде набрались игроки на встречу с "Агробизнесом". Сейчас же сыграть с "Волынью" команда Ивано-Франковска не сможет. Так что завтра матч 14-го тура не состоится. "Прикарпатье" занимает 13-е место в Первой лиге среди 16 команд, "Волынь" – пятое.

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