Тренеру "Барселону" грозит длительная дисквалификация за длинный язык

Наставник каталонского клуба раскритиковал работу VAR, а в федерации его слова посчитали неподобающими

Главному тренеру испанской "Барселоны" Рональду Куману грозит длительная дисквалификация в чемпионате Испании за критику Системы видеопомощи арбитрам. Кстати, сегодня "Барселона" в третьем туре Лиги чемпионов встретится с киевским "Динамо", матч начнется в 22:00. Трансляция "Барселона" – "Динамо" уже доступна на нашем сайте, а также с помощью сервиса OLL.TV.

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Нидерландский тренер раскритиковал работу VAR после поражения от мадридского Реала (3:1) в "Эль-класико". Королевская испанская футбольная федерация открыла дисциплинарное дело, согласно которому коучу светит отстранение на срок от 2 до 12 матчей, а также денежный штраф на сумму до 3 005 евро.

Смотрите, как "Барселона" уступила "Реалу":

А так "Барселона" обыграла "Ювентус" в Лиге чемпионов:

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