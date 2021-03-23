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Тренера "Челси" заставили переодеться. Арбитру не понравилась куртка Тухеля

23 марта, 15:44

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Верхняя одежда наставника совпадала цветом с игровой формой футболистов

Забавный эпизод произошел в прошлом туре чемпионата Англии по футболу. "Лидс" принимал "Челси". И главному тренеру лондонской команды Томасу Тухелю пришлось переодеваться по ходу матча.

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Как сообщает The Sun, в том матче Тухель вышел на поле в традиционной синей курточке. Однако, она сильно смущала рефери, особенно бокового, который путал наставника с футболистами, игравшими в форме такого же цвета.

В итоге в перерыве Тухеля попросили переодеться и на второй тайм он вышел в белой курточке.

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Матч завершился вничью – 0:0. "Челси" идет на четвертом месте в турнирной таблице АПЛ – 51 очко в 29 матчах. "Лидс" на 11-й позиции – 39 очков.

Ранее мы рассказывали о смешной ситуации из чемпионата Бразилии. Там во время матча птица снесла яйцо на футбольном поле.

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тренер Челси Лондон Томас Тухель

Источник: isport.ua

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