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Тренера "Боруссии" заставили работать с женщинами. Поощрение или наказание?

18 марта, 10:24

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Хайко Фогель поплатился за неспортивное поведение

В громкий скандал попал главный тренер молодежной команды менхенгладбахской "Боруссии" Хайко Фогель. Он получил необычное наказание за неспортивное поведение.

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Футбольные власти рассмотрели жалобу арбитров на действия 44-летнего Фогеля в матче четвертого немецкого дивизиона против "Бергиш-Гладбаха". В конце января 2021 года Фогель оскорбил главного судью Марселя Бенкхоффа и его ассистенток Ванессу Арльт и Надин Вестерхофф.

Тренера оштрафовали на 1500 евро и приговорили его к шести занятиям в женской или девичьей командах. Федерация согласилась на отсрочку наказания до 30 июня.

В Германии раскритиковали этот поступок региональной футбольной ассоциации. Представитель организации Frauen im Fussball ("Женщины в футболе") Николь Зельмер назвала его "фатальным посланием".

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"Нам показывают, что на каком бы уровне ни выступали девушки или девочки, их все равно не воспринимают так же серьезно, как мужчин или мальчиков. Наказание для тренера "Гладбаха" ставит работу в женской команде на один уровень с социальной нагрузкой. Даже если вы делаете это из добрых побуждений, то все равно посылаете всем сигнал, будто тренировка футболисток – это наказание за проступок", – цитирует Зельмер ESPN.

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В сумме Фогель 13 лет отработал в юношеских командах "Баварии". В сезоне-2011/12 тренер возглавлял швейцарский "Базель" и высадил в групповом этапе Лиги чемпионов из турнира "Манчестер Юнайтед". Он пришел в молодежку "Гладбаха" в июле 2020 года.

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тренер Боруссия Менхенгладбах

Источник: Eurosport

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