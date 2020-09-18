Тренер "Валенсии" в гневе покинул встречу с президентом, когда ему предложили украинца Зозулю

Хавьеру Грасии не понравились кандидатуры для усиление состава, среди которых находится украинский нападающий

Украинский нападающий испанского "Альбасете" Роман Зозуля попал в сферу интересов "Валенсии". Как сообщает Plazadeportiva, украинского нападающего включили в расширенный список потенциальных покупок "летучих мышей", который руководство команды представило главному тренеру Хавьеру Грасии.

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Впрочем, сам наставник остался недоволен кандидатурами и считает, что они не усилят команду. Из-за этого коуч в гневе покинул встречу с президентом клуба Анилом Мурти и спортивным директором Мигелем Анхелем Корона.

Тренер "Валенсии" ранее давал спортивному директору список позиций, которые он считал приоритетом для укрепления, и называл несколько конкретных имен. В целом он требовал усилить позиции правого защитника, центрального полузащитника и нападающего. Однако ни одного игрока из списка желаемых покупок заполучить "летучим мышам" не удалось.

Кроме Зозули, в расширенный список попали такие игроки как Кевин Принс Боатенг, Хуан Фойт, Дэниел Старридж, а также ряд малоизвестных возрастных игроков или представители не самых сильных чемпионатов.

Отметим, что контракт Зозули с "Альбасете" рассчитан до лета 2021-го. Аналитики портала Transfermarkt оценивают его в 725 тысяч евро.

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Ранее мы писали, что Луческу хочет вернуть Зозулю в "Динамо": кум нападающего намекнул на громкий трансфер. 30-летний нападающий "Альбасете" может вернуться в киевский клуб, где начинал свою карьеру.

Смотрите, как Зозуля забивал в сборной Украины:

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