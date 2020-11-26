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Тренер сборной Украины из-за технического поражения Швейцарии потребовал от УЕФА уважения

26 ноября, 10:50

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Итальянец Андреа Мальдера считает, что "сине-желтые" выполнили все медицинские рекомендации

Вчера Апелляционный комитет УЕФА наказал Украину техническим поражением в матче со Швейцарией в Лиге наций. Функционеры признали нашу сборную виновником того, что поединок в Люцерне не состоялся. Однако УАФ не сдается и будет подавать жалобу в Спортивный арбитражный суд, который находится в Лозанне.

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После вердикта в Швейцарии высказались о решении УЕФА по матчу с Украиной. Соперник готов был выйти на поле против "сине-желтых", но принимает вердикт чиновников. Естественно, что противоположные эмоции бурлят в лагере нашей сборной. В частности, один из тренеров сборной Украины Андреа Мальдера уверен, что мы не заслужили поражение. Итальянский помощник Андрея Шевченко написал в соцсетях:

"Мы боролись, мы выиграли два матча на поле, мы были готовы играть. Мы не заслужили такого наказания, в этом не было нашей вины... Мы просто хотим уважения. Мы продолжаем двигаться вперед и вернемся сильнее".

Главный тренер сборной Украины пока что ничего не сказал по поводу вердикта УЕФА. Как мы писали, Шевченко грустит из-за смерти Марадоны: "Ты всегда наделял меня эмоциями и улыбками".

Вспомним, как Виктор Цыганков принес победу сборной Украины над испанцами:

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