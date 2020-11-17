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Тренер сборной Швейцарии нашел для себя большое преимущество перед матчем с Украиной

17 ноября, 13:29

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Владимир Петкович рад, что все находится в руках его подопечных

Решающий поединок нашей команды в Лиге наций добавил тренерам проблем из-за коронавируса. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию Швейцария – Украина. Проведение матча пока что остается под вопросом, хотя в составе "сине-желтых" есть 15 полевых игроков и трое вратарей.

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Свои проблемы испытывает и главный тренер соперника Владимир Петкович. Среди его подопечных коронавирус также подхватили защитник Сильван Видмер и хавбек Джордан Лотомба. Об этом сообщил сайт Федерации футбола Швейцарии.

Кроме того, из-за дисквалификации не сыграют центральный защитник Нико Эльведи, заработавший красную карточку в матче с испанцами, и хавбек Ремо Фройлер. Из-за этого тренерский штаб вызвал игрока обороны Михаэля Ланга и футболистов средней линии Мишеля Эбишера и Пайтима Касами.

Однако наставник сохраняет оптимизм. По его словам, главное преимущество хозяев в том, что они сами могут решить свою судьбу в очном противостоянии с украинцами и не зависят от результатов других встреч. Правда, в пяти поединках сборная Швейцарии пока что ни разу не побеждала.

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Известно, что еще трое игроков сборной Украины сдали положительные тесты на коронавирус.

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Вспомним, как украинцы обыграли швейцарцев в первом туре Лиги наций:

Все подробности в спецтеме Лига наций

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футбол Сборная Украины сборная Швейцарии коронавирус Лига наций Владимир Петкович
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