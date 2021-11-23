23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
26 ноября 19:30
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 14:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 17:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 19:30
Днепр-1 --
Ворскла --
28 ноября 14:00
Ингулец --
Шахтер --
28 ноября 17:00
Рух --
Металлист 1925 --
28 ноября 19:30
Колос --
Верес --
29 ноября 19:30
Александрия --
Заря --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
Динамо - Бавария: онлайн Динамо - Бавария: онлайн 🔔 Угроза войны с Россией 🇺🇦 Ультиматум Майдана 🔱 "Вагнергейт" - кто оказался "кротом"?
СЕГОДНЯ Новости спорта Новости футбола

Тренер, отказавший сборной Украины, опозорился на шоу Кто хочет стать миллионером (видео)

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор сайта segodnya.ua
23 ноября, 16:56
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Известный английский тренер Гарри Реднапп стал участников популярного шоу "Кто хочет стать миллионером", но покинул студию с позорным результатом
Гарри Реднапп не смог заработать на шоу ни копейки
Гарри Реднапп не смог заработать на шоу ни копейки / Фото: Коллаж: Сегодня

Тренер ответил правильно на три первых вопроса, но четвертый оказался ему не по силам. Хотя на самом деле он был не таким уж тяжелым.

Читайте также: 5 позорных случаев на шоу "Кто хочет стать миллионером". Эти люди пугают своими знаниями (видео)

Реклама

Вопрос звучал так: Кто сыграл ветерана Вьетнама Джона Рэмбо в пяти фильмах?

Вариантами ответа были Мэл Гибсон, Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис и Сильвестр Сталлоне.

Реклама

Реднапп даже воспользовался подсказкой 50 на 50, но это его не спасло от неправильного ответа. Англичанин выбрал вариант "Брюс Уиллис" и потерял всю заработанную сумму.

Джона Рэмбо сыграл Сильвестр Сталлоне:

Реклама

Реднапп стал первой знаменитостью, покинувшей шоу без единого выигранного фунта. Отметим, что это был благотворительный выпуск.

К чести тренера нужно отметить, что он очень расстроился, что не смог заработать деньги для благотворительного фонда и сразу же в студии сделал пожертвование из собственного кармана, сообщает The Sun.

Добавим, что в конце 2012 года, после ухода Олега Блохина в Динамо, Гарри Реднапп мог возглавить сборную Украины, однако предпочел тогда стать тренером команды Куинз Парк Рейнджерс.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
15
41:8
38
2
Шахтер
15
40:8
38
3
Ворскла
15
28:12
31
4
Днепр-1
15
24:15
31
5
Заря
15
34:18
29
6
Александрия
15
15:13
23
7
Верес
15
14:15
22
8
Десна
15
17:22
21
9
Металлист 1925
15
16:24
19
10
Колос
14
9:21
14
11
Рух
14
13:20
13
12
Львов
15
11:23
13
13
Черноморец
15
17:35
11
14
Ингулец
14
11:25
10
15
Минай
14
10:22
9
16
Мариуполь
15
18:37
7
Показать больше
Пятница, 26 ноября
19:30
Смотри на:
Суббота, 27 ноября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
Опрос
Девушки покера
PokerMatch

Кейт
Линдси

США
Фото красотки
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
2019К
2
Александр Усик Александр Усик
1616К
3
Александр Зинченко Александр Зинченко
1468К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1031К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
828К
6
Иван Редкач Иван Редкач
754К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
645К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
520К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
493К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
434К
ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Большое обновление сетей
Калькуляция стоимости киловатта
О новой методике тарифообразования
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять