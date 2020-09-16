Тренер "Колоса" перед дебютом в Лиге Европы назвал соперника страшно неудобным

Руслан Костышин считает "Арис" фаворитом, но верит, что в одноматчевом противостоянии может случиться что угодно

Главный тренер "Колоса" из Ковалевки Руслан Костышин пообщался с журналистами накануне дебютного поединка в еврокубках. Напомним, завтра "Колос" сыграет во втором квалификационном раунде Лиги Европы против греческого "Ариса".

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"Арис" трижды становился чемпионом страны, хоть это и было давно, но это достижение. Соперник для нас серьезный, а игра уже покажет, кто сильнее. Мы посмотрели игры "Ариса" – очень неудобный соперник. Страшно неудобная манера игры для нас. Конечно, "Арис" фаворит, команда с очень сильным подбором футболистов, особенно в группе атаки. Но мы вышли в Лигу Европы, хотя не были фаворитами в чемпионате Украины. Противостояние состоит из одной игры и может что угодно случиться", – сказал Костышин.

Также на предматчевой пресс-конференции присутствовал капитан команды Виталий Гавриш. Он рассказал, какое настроение сейчас в команде и что выйдет на первый план в завтрашнем поединке.

"В футболе мелочей не бывает. В нашем случае завтра будет выходить на первый план, в первую очередь, психология. Но все аспекты важны – и физический, и психологический. Думаю, мы будем готовы со всех сторон. "Колос" молодой клуб, только начинает свой путь. Дай Бог у нас получится, и мы будем постоянными участником Лиги Европы. Этого хотят и президент, и все в клубе. А там посмотрим. Атмосфера хорошая в команде. Сегодня волнения нет, но завтра перед важной игрой, наверное, появится. Но, надеюсь, мы с ним справимся", – заключил футболист.

Напомним, матч второго квалификационного раунда Лиги Европы "Арис" – "Колос" пройдет в Салониках на стадионе "Клеантис Викелидис" в четверг 17 сентября. Начало матча – 21:00 по киевскому времени, прямая трансляция на телеканале "Футбол 1", а также на сервисе OLL.TV.

Как открывали новый стадион "Колоса":

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