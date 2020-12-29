Тренер избегает людей и сменил номер телефона после ухода из "Барселоны"

Бывшему главному тренеру "Барселоны" Кике Сетьену пришлось непросто после увольнения из каталонской команды. Сетьен возглавил "блаугранас" в январе 2020 года, а официально был уволен в августе, хотя контракт наставника с клубом был рассчитан до лета 2022 года.

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"Я уже прошел через моменты сожаления о произошедшем в "Барселоне", но это часть работы. Если тебе удается изолироваться от всего, что я и сделал, то можно жить более или менее спокойно. Я сменил номер телефона. Меня останавливали на улице, просили об интервью, но я стараюсь продолжать в том же духе", — дает слова Сетьена Marca.

Кике Сетьен. Фото: fcbarcelona.com

Ранее мы писали, что бывший тренер "Барселоны" подал в суд на каталонцев и выбивает обещанные деньги. Сетьен утверждает, что испанский клуб нарушил контрактные обязательства, не выплатив ему согласованную сумму компенсации за досрочный разрыв соглашения.

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/ Фото: Reuters

Кике Сетьен пришел в "Барселону" в качестве тренера 13 января этого года. За семь месяцев под его руководством команда провела 25 матчей: 19 в Примере, три в Лиге чемпионов и три – в Кубке Испании. Его результаты составили 16 побед, четыре ничьи и пять поражений. Последней каплей для руководства клуба стало поражение в четвертьфинале Лиги чемпионов от "Баварии" со счетом 2:8.

Смотрите, как "Барселона" играет без Сетьена

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