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Тренер "Барселоны" вне закона: Куману запрещено быть на скамейке

17 сентября, 11:22

Олег Люлька Олег Люлька

Рональд не сможет руководить каталонцами во время матчей, пока клуб не рассчитается с предыдущим коучем

Новый главный тренер "Барселоны" Рональд Куман рискует быть не допущенным к дебютному матчу во главе каталонской команды. Как сообщает COPE, "блаугранас" все еще официально не договорились о расторжении контракта с предыдущим наставником Кике Сетьеном, который рассчитывает на компенсацию. Следовательно, Королевская испанская футбольная федерация пока не может узаконить назначение новым коучем "Барселоны" Кумана.

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Таким образом, высока вероятность того, что первый официальный матч сезона, против "Вильярреала" 27 сентября на "Камп Ноу", "Барселона" проведет без Рональда Кумана на скамейке.

Рональд Куман

Рональд Куман / Фото: Reuters

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Напомним, до этого каталонцы сыграли два контрольных матча, в которых обыграли "Химнастик" и "Жирону" с одинаковым счетом 3:1. При этом во втором из них лидер "Барселоны" Месси оскорбил соперника. "Во время нашей стычки Лионель сказал мне: "Перестань меня пинать, придурок", – рассказал об инциденте Хавьер Рибельес.

При этом главный тренер "Барселоны" рассказал о недостатках Месси. "Он прекрасно знает, что ему нужно улучшаться физически", – заявил Куман.

Смотрите, как "Барселона" с позором проиграла "Баварии" 2:8

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