Травма Степаненко оказалась несерьезной: "После выходных уже приступлю к тренировкам"

Полузащитник донецкого "Шахтера" Тарас Степаненко в эфире Shakhtar News рассказал о своем повреждении, не позволившим ему сыграть против Испании в Лиге наций. Также полузащитник подвел итог сентябрьских матчей сборной Украины.

"Мы – профессиональные спортсмены, поэтому всегда есть какие-то небольшие воспаления. Иногда приходится восстанавливаться в короткий отрезок времени перед играми. Слава Богу, ничего серьезного нет. Доктора еще раз меня осмотрели и сказали, что все это было из-за нагрузки. Мы провели тяжелый матч со Швейцарией, был небольшой дискомфорт, но ничего сверхъестественного, поэтому после выходных уже приступлю к тренировкам", – сказал Степапенко.

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В матчах против Швейцарии и Испании украинцы прочувствовали, что такое играть с ТОП-соперниками. По мнению полузащитника "горняков", на матч против испанцев просто не хватило сил, о чем ранее говорил главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

"Мы действительно прочувствовали уровень группы А, команд, входящих в десятку лучших в Европе. Это другой темп, другая интенсивность, другой подбор футболистов, которые практически за каждую ошибку наказывают. На протяжении 90 минут нужна полная концентрация, чтобы справляться с их давлением. Со Швейцарией это удалось больше. Как по мне, на Испанию, возможно, просто не хватило сил. Тем не менее иногда поражение может стать более информативным, чем победа. Разобрать ошибки, понять, чего не доставало, к чему нужно стремиться. Лига наций – это подготовительный турнир к чемпионату Европы. Важно ошибки сделать и разобрать сейчас, чтобы не повторять в более ответственном турнире. Классно, что мы играем с такими командами. Швейцарцы в прошлом году вошли в четверку лучших, уступили уже в полуфинале. Этот турнир – хорошая подготовка, возможность проверить себя на таком уровне, к тому же побороться за европейский кубок", – добавил футболист.

Смотрите, как Украина проиграла Испании:

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