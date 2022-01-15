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Трансферный бум в Черноморце: экс-футболист Интера стал "моряком"

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
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15 января, 13:23
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Одесский Черноморец активно проводит зимний антракт в чемпионате Украине и уже подписал десять новых футболистов
Борислав Цонев уже знаком с Одессой
Борислав Цонев уже знаком с Одессой / Фото: Twitter

Очередным новичком одесского клуба стал атакующий хавбек из Болгарии Борислав Цонев, сообщает официальный сайт Черноморца.

Читайте также: Шахтер подписал форварда сборной Бразилии за 12 млн евро

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26-летний футболист перешел в стан "моряков" из софийского Левски – одного из самых титулованных клубов Болгарии. В первой части сезона 2021/22 Цонев сыграл 20 поединков, в которых забил 6 голов и отдал два ассиста.

У болгарина уже есть опыт выступления за рубежом. В течении двух сезонов Борислав выступал за хорватский Интер из Запрешича.

Интересено, что Цонев уже знаком с Одессой, проведя на стадионе "Черноморец" товарищеский матч в составе сборной Болгарии против Украины.

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Отметим, что Борислав Цонев стал десятым новичком одесского клуба во время зимних каникул. Мы уже сообщали, как "моряки" необычно представили норвежца Дугласа Бергквиста, в качестве игрока своей команды.

Новичок Черноморца Дуглас Бергквист
Новичок Черноморца Дуглас Бергквист / Фото: Getty Images, Instagram

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Кроме того одесситы подписали своих бывших футболистов: вратаря Евгения Паста и хава Ивана Бобко. Также пополнили команду известные украинские футболисты – Николай Морозюк, Артем Сухоцкий и Дмитрий Юсов.

Не обошли стороной селекционеры Черноморца и легионеров. Контракты с клубом подписали черногорец Илия Мартинович и словенец Руди Ванцаш из Марибора, американец Хорхе Эрнандес из Лос-Анджелес Гэлакси.

Напомним, что в декабре прошлого года наставником Черноморца вновь стал Роман Григорчук.

Роман Григорчук
Роман Григорчук / Фото: AFP

На зимний перерыв Черноморец пошел на 13-м месте в турнирной таблице Премьер-лиги. От последней строчки клуб отделяет шесть баллов.

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