"Трамп спровоцировал кровавое восстание": лучшая футболистка мира прошлась по лидеру США

Рапино считает, что нужно наказать всех виновных в штурме Капитолия и смерти пяти человек

Футболистка сборной США Меган Рапино, которая входит в топ-100 самых влиятельных людей планеты, прокомментировала захват Капитолия в Вашингтоне. Обладательница "Золотого мяча-2019" заявила, что президент страны Дональд Трамп "спровоцировал кровавое и смертоносное восстание против правительства и народа США".

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"Надеюсь, после акции в Капитолии остальная часть людей поняла, что причина, по которой мы здесь, в том, что мы никогда не имели представления о нашей стране на самом деле. В развязывании рук сторонникам превосходства белых нет ничего нового для Америки. Если мы не накажем их и не расследуем все в полной мере, это будет лишь способствовать новому повторению", – цитирует Рапино Goal.

Футболистка сборной США Меган Рапино / Фото: AFP

Рапино считает, что нельзя недооценивать то, что могло произойти в Капитолии. Ведь все видели людей с оружием. "Они установили виселицу возле здания, призывая повесить вице-президента. Мы не должны ошибаться в том, что за этим стояло, и это была кровавая толпа. 5 человек мертвы, их уже не вернуть", – расстроена чемпионка мира.

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Фото: REUTERS/Leah Millis

"Совершенная безнаказанность некоторых законодателей позволяет им продолжать подстрекать к насилию и по-прежнему призывать к отмене выборов", — считает Меган.

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Дым возле Капитолия. Источник: https://t.me/Ateobreaking

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