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"Тоттенхэм" оригинально утешил учителя и продавца после издевательства над ними в Кубке Англии

10 января, 23:28

Олег Люлька Олег Люлька

Команда Моуринью разгромила аматоров из восьмого дивизиона 5:0, а затем подарила им свою форму – на всех игроков

Команда Жозе Моуринью "Тоттенхэм" отметилась добрым жестом после выездной победы 5:0 над "Марином" в 1/32 финала Кубка Англии. Знаменитый лондонский клуб подарил поверженным соперникам комплект своих футболок – на всех игроков.

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Отметим, что "Марин" выступает в первом западном дивизионе Северной Премьер-лиги – восьмом по силе дивизионе английского футбола.

"Игроки не могли поменяться формой после матча из-за коронавирусного протокола. Поэтому мы подарили ФК "Марин" новую матчевую форму нашей команды в качестве сувенира в память о сегодняшнем историческом поединке", – говорится в заявлении "Тоттенхэма" в Twitter

Добавим, что цвета "Марина", проигравшего "Тоттенхэму" 0:5, защищает множество футболистов-аматоров. Среди них, школьный учитель – нападающий Нил Камминс, менеджер склада – полузащитник Джош Хмами, продавец автомобилей – вратарь Бейли Пассант.

Ранее тренер "Тоттенхэма" Моуринью позаботился о сытости своего футболиста, купив ему кусок мяса за 500 фунтов.

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Смотрите, как безжалостен "Тоттенхэм" к соперникам в Лиге Европы

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футболки Жозе Моуринью Тоттенхэм Кубок Англии
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