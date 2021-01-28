"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": прогноз комментатора на мегаматч чемпионата Англии

Сегодня в 20-м туре АПЛ "Тоттенхэм" примет действующего чемпиона Англии "Ливерпуль". Поединок грандов Премьер-лиги в Лондоне начнется в 22:00 по Киеву. Мультимедийная онлайн-трансляция "Тоттенхэм" – "Ливерпуль"доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями. А в прямом эфире матч можно смотреть на канале Setanta и сервисе OLL.TV.

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В турнирной таблице сегодняшние соперники – соседи, недовольные своим положением. "Ливерпуль" в АПЛ пятый с отставанием от лидера уже на семь очков, а "Тоттенхэм" – шестой, уступая мерсисайдцам на один балл, но имея игру в запасе. В прошлом сезоне "красные" обыграли "шпор" дважды.

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль"

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Кризис мерсисайдцев продолжается и уже привел к вылету из Кубка Англии, где они несколько дней назад проиграли "МЮ" (2:3). В Премьер-лиге команда Клоппа не побеждает в пяти турах кряду, не забивает в четырех, в частности, они не нанесли ни одного результативного удара в новом году в четырех матчах чемпионата. В гостях в нынешнем сезоне они вообще выступают неважно – только две победы и лишь одна за последние восемь выездов.

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Вероятно, дело не только в кадровых потерях "Ливерпуля", которых, к слову, поуменьшилось – Матип и Цимикас уже в строю, но ван Дейк, Джо Гомес, Кейта и Жота все еще в лазарете.

В противовес действующему чемпиону – команда Жозе Моуринью, которая не проигрывает восемь матчей кряду, четыре из них в чемпионате. Правда, в Премьер-лиге они чередуют победы с ничьими. Вне игры только Ло Чельсо.

Думаю, будет напряженная борьба, соответственно, голов в обоих таймах мы не увидим. Можно попробовать "Ливерпуль" не проиграет и ТМ 2,5.

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