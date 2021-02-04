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"Тоттенхэм" – "Челси": прогноз комментатора на лондонское дерби в АПЛ

4 февраля, 15:46

Кирилл Круторогов Кирилл Круторогов

Встреча нынешней и бывшей команд Жозе Моуринью начнется в 22:00

Жозе Моуриньо встретится со своей бывшей командой, когда-то давно ставшей его первой в Англии, причем "Челси" он тренировал в два прихода. На нашем сайте стартовал онлайн "Тоттенхэм" – "Челси".

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Зима для "Тоттенхэма" складывается не лучшим образом. С середины декабря в 11 турах "шпоры" победили всего три раза и не досчитались 20 очков, в последних двух и вовсе случились поражения – от "Ливерпуля" (1:3) и "Брайтона" (0:1). Такие результаты фактически выбросили их из гонки за чемпионство. Да и от зоны Лиги чемпионов их отделяют уже шесть очков, правда, конкуренты сыграли на матч больше.

Но в сегодняшнем дерби команда португальца попросту не может себе позволить потери. Хотя у них не все в порядке с составом – Кейн, Регилон, Ло Чельсо и Алли в лазарете.

"Челси" идет на позицию ниже с тем же количеством очков, но также сыграв на один матч больше. При Томасе Тухеле "синие" провели два поединка, расписали ничью с "Вулверхэмптоном" (0:0) и обыграли "Бернли" (2:0), то есть, пока что с немецким тренером играют на "сухо". Способствует этому и отсутствие кадровых потерь.

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Последняя встреча "Тоттенхэма" и "Челси" завершилась нулевой ничьей. "Шпоры" не могут обыграть соседей по городу с ноября 2018-го. С того времени они трижды проиграли и один раз расписали ничью.

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Прогноз. Будет осторожный футбол без большого количества голов. Моуринью – более опытный тренер, нежели Тухель, но у Томаса куда более интересный состав. Думаю, голов в обоих таймах не будет, обе команды не забьют, крайне удивлюсь третьему подряд поражению "Тоттенхэма", больше склоняюсь к ничье.

Читайте также: Приключения джедая Моуринью в Украине – в Одессе Жозе стоял на коленях, а в Киеве развалил стол.

Смотрите, как "Тоттенхэм" обыгрывал бельгийский "Антверпен" в Лиге Европы:

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