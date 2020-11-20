Топ-10 самых смешных "гербов" футбольных клубов: от уткорога до письма Санте

В четверг, 19 ноября, специальный организационный комитет определил лучший эскиз большого герба Украины. Эмблема вызвала бурную реакцию в соцсетях. А мы решили посмотреть, как веселили своими логотипами футбольные клубы.

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1. Уткорог из китайской Суперлиги

Даже некоторые фанаты китайского клуба "Чанчунь Ятай" иногда затрудняются сказать, кто именно изображен у них на гербе. То ли это теленок с рогами олененка, то ли неудачная версия мультяшного селезня Дональда Дака. В общем, смотрите и решайте сами. Кстати, в "Чанчуне" когда-то играл экс-футболист "Шахтера" Мариан Алиуцэ – первый легионер в истории "горняков".

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2. Кенгуру на просторах Чехии

Крайне оригинально выглядит и эмблема пражского футбольного клуб "Богемианс", если учесть, что в Чехии отродясь не водились кенгуру. Согласно истории создания герба, этот прыгучий символ Австралии появился на эмблеме чешского клуба после тура команды по Зеленому континенту в 1927-м году. Тогда австралийцы подарили "Богемиансу" двух живых кенгуру, которые впоследствии были подарены зоопарку Праги.





3. Для команды безголовых официантов

В 2018 году английский "Лидс" представил новый герб клуба и его тут подняли на смех в первую очередь свои же болельщики. Торс футболиста с отрезанной головой выглядел удручающе. "Этот значок воняет и шокирует", – писали фанаты в соцсетях. Смеялись и с согнутой руки на эмблеме: "Герб также подойдет для любых мини-команд, состоящих исключительно из официантов". В итоге клубу из Уэст-Йоркшира пришлось сменить эмблему.

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4. Напиши письмо Санте

Недолго думал над своим лого самый праздничный клуб мира – финский "Санта Клаус", который крайне популярный благодаря своем названию. Он находится в столице Лапландии – Рованиеми, откуда якобы родом тот самый Санта Клаус.

Неважно, как играет клуб, но хорошо идет продажа фирменной атрибутики с изображением бородатого старца. А зимой игроки команды работают помощниками Санта Клауса.

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5. Как объединить помидор и треугольник

Если смотреть на логотип малийской команды "Оффис дю Нигер Спорт", то кажется, что фантазия у ее создателя отсутствовала напрочь. Либо рисовал предметы, которые скопились у него на столе – помидор, треугольник лук. А потом добавил колосья и что-то из морской тематики. Как шутят в сети, символы у команды и одноименного общества, как у выставки сельского хозяйства.

6. Карлик под книжкой

Нельзя не улыбнуться, глядя на эмблему австрийского клуба "Глейнштатен", где изображен маленький человек в каком-то кубе и под странным зонтиком, который напоминает раскрытую книгу. Кажется, что в конкурсе на создание этого лого победил малыш, которому очень нравилось читать.

7. Одногорбый верблюд с тремя чашечками

Хочется просто посочувствовать верблюду, который изображен на гербе тунисского клуба "Марса". Нет само присутствие там верблюда вполне оправдано для Северной Африки, но футболка клуба явно мала животному. А его правая нога в два раза длиннее левой и имеет минимум три коленные чашки.

8. Странная рука Шотландии

Логотип известного шотландского клуба "Килмарнок" имеет символическое значение. Рука с благославляющим жестом, две белки, цвета – все построено по строгим законам шотландской геральдики. Но когда все это слеплено воедино, то выглядит крайне странно. Кажется, что эта рука сейчас поочередно прихлопнет белок.

9. "Дети кукурузы"

Кенийская команда "Какамега Хоумбойз" вполне могла носить название и "Дети кукурузы", если смотреть на эту невероятную эмблему с огромными початками и скалой, на которой прилепили сдутый футбольный мяч.

10. Черти на одной ноге

Но, вряд ли, кто-то сможет переплюнуть английский профессиональный футбольный клуб "Линкольн Сити". Команда со 136-летней историей носит прозвище "Черти" и "герб" у нее такой же устрашающий и одновременно комичный. Судя по всему, создавался он еще в 19 веке и с тех пор не менялся.

Смотрите, как один из ассистентов Андрея Шевченко сделал татуировку герба Украины

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