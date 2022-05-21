Тимощук привык жить роскошно. Ребров объяснил предательство экс-партнера по сборной

Знаменитый украинский тренер Сергей Ребров высказался, когда можно снимать санкции с России. А также объяснил почему его бывший партнер по сборной Украины Анатолий Тимощук игнорирует войну в Украине.
Тимощук сейчас живет в Санкт-Петербурге и работает тренером в Зените.
"У него там семья, русская жена. Наверное, он понимает, что больше ему работать негде. Он не собирается возвращаться в Украину, другой работы нет, а он привык жить довольно роскошно.
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Если Тимощук заявит о том, что сейчас происходит в Украине, если он скажет, что идет война и поддержит Украину, ему нужно сразу выезжать из России. Потому что там у него уже не будет ничего.
Я понимаю его позицию, это его проблемы. Мне она, конечно, неприятна, но это его жизнь. Он выбирает свою позицию, и как он будет жить дальше", – отметил Ребров в интервью ПРЯМА ЧЕРВОНА.
Ранее мы рассказывали о первом появлении Тимощука на публике после начала войны.
Кстати, Сергей Ребров завоевал свой второй трофей на Ближнем Востоке, его Аль-Айн стал чемпионом Эмиратов. И праздновал победу украинский наставник с сине-желтым флагом.