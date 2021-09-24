Теперь с Динамо и Шахтером: прямая трансляция жеребьевки Кубка Украины

Гранды вступают в борьбу за Кубок Украины
Сегодня в Доме футбола состоится жеребьевка 1/8 финала Кубка Украины.
В 1/8 финала к 11 победителям четвертого раунда присоединятся пять представителей Украины в еврокубках – Динамо, Шахтер, Заря, Колос и Ворскла.
В 1/8 финала сыграют представители всех дивизионов страны.
Премьер-лига:
- Динамо Киев
- Шахтер Донецк
- Заря Луганск
- Колос Ковалевка
- Ворскла Полтава
- Рух Львов
- Александрия
- Днепр-1
- Мариуполь
- Верес Ровно
- Металлист 1925 Харьков
- Львов
- Черноморец Одесса
Первая лига:
- Металлист Харьков
- Альянс Липовая Долина
Вторая лига:
- ЛНЗ Черкассы
Начало в 12:00. Смотрите прямую видео-трансляцию жеребьевки:
Базовый день проведения матчей 1/8 Кубка Украины – 27 октября.