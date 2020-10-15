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"Теперь они хорошо запомнят наши фамилии": Караваев посмеялся над ошибками испанских журналистов

15 октября, 12:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Караваев всегда считал, что зарубежные СМИ поверхностно относятся к украинским футболистам

Защитник сборной Украины Александр Караваев признался, что посмеялся над тем, как испанская пресса написала его фамилию перед матчем Лиги наций с командой Испании. Он считает, что после победы нашей команды испанцы лучше выучат фамилии украинских футболистов.

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"До поединка я об этом не знал, так как в день матча мы концентрируемся на игре. Но после встречи друзья сбрасывали, как в Испании написали фамилию. Но меня это больше смешит. Всегда чувствовалось, что европейские СМИ так поверхностно относятся к украинским футболистам, допускают ошибки. Но теперь, я думаю, что они хорошо запомнят наши фамилии", – рассказал динамовец.

Напомним, что испанская Marca сделала ошибки в фамилиях шести игроков сборной Украины. Так, Караваева испанцы представили, как Караве, а автор забитого мяча Цыганков стал Цыниковым.

Смотрите обзор матча Украина – Испания в Лиге наций:

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Сборная Украины сборная Испании Лига наций Александр Караваев

Источник: Сегодня|Спорт

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