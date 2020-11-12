"Теперь на очереди – Пеле": Роналду достиг невероятного голевого рекорда

Криштиану Роналду покорил еще один рубеж в своей длительной и успешной карьере. Вчера сборная Португалии разгромила команду Андорры со счетом 7:0, и Роналду выиграл сотый матч в сборной. Кроме того, он забил 102-й мяч за национальную команду.

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Статистики заметили, что этот гол для 35-летнего нападающего стал 746-м в профессиональном футболе. При этом Роналду догнал легендарного венгерского форварда Ференца Пушкаша и теперь делит с ним четвертое место в истории.

С новым достижением парня поздравил его нынешний клуб – итальянский "Ювентус".

Больше забивали лишь бразильские форварды Пеле (767) и Ромарио (772), а также Йозеф Бицан (805), выступавший в первой половине ХХ века в Австрии и Чехословакии. В общее число включены голы на всех уровнях за сборные и клубы во всех дивизионах. Итальянский вратарь Джанлуиджи Буффон поздравил Криштиану и наметил для него следующую цель – Пеле.

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Кажется, большим количеством голов португалец хочет утвердить свое преимущество перед многолетним конкурентом – Лионелем Месси. Пока что аргентинец завоевал на один "Золотой мяч" больше. Сегодня Роналду показал рогатый подарок на день рождения дочери.

Смотрите один из голов Криштиану в ворота сборной Швеции:

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