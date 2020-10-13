"Теперь могу не мыться": Кривцов рассказал, как коронавирус изменил его жизнь

Защитник "Шахтера" не чувствует чеснок, а свою семью отправил на другой конец города

Защитник "Шахтера" и сборной Украины Сергей Кривцов рассказал о том, как положительный тест на коронавирус изменил его жизнь. Напомним, COVID-19 был диагностирован у девяти игроков "Шахтера" и такого же количества сотрудников клуба.

"Хорошо себя чувствую. Правда, уже неделю у меня обоняния нет. Как сказал жене, после упражнений, в принципе, могу не купаться. Все нормально", – шутит известный своим чувством юмора Сергей Кривцов.

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Сергей Кривцов с женой Юлией

"Первые симптомы коронавируса почувствовал 4 октября вечером. Пил кофе на кухне, понял, что вкус чувствую, но нет аромата кофе. Начал чеснок свежий резать и нюхать – то же самое, ничего не почувствовал. Потом пошел жене показывал, а она: "Да ты что, это же чеснок, как ты его не чувствуешь?" Тогда понял, что, наверное, меня поразило".

Сергей Кривцов / Фото: Reuters

"Я не испугался, потому что процентов на 95 был уверен, что у меня коронавирус. За 29 лет моей жизни не было ни одной болячки, когда я терял обоняние, не чувствовал вкуса. А тут как раз один из симптомов, думаю, по-любому попал. Просто первый тест был отрицательным, через два дня уже был положительный".

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Луиш Каштру и Сергей Кривцов / Фото: Reuters

"В тот же день, когда у меня пропало обоняние, мы с женой и детьми разъехались в разные концы города. И я уже неделю без них здесь кайфую. Шучу, конечно. К счастью, я тут не один. У меня есть четырехлапый друг – кот Персик. Покупал его, повычесывал. Мы с ним настолько сблизились, что все вместе делаем – спим, кушаем. Если бы его не было, думаю, было бы тяжело. А так это мой Пятница", – разоткровенничался Сергей Кривцов.

Защитника "Шахтера" цитирует YouTube-канал Влады Седан.

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Ранее о своем коронавирусе рассказал полузащитник "Шахтера" Степаненко. По словам Тараса, у него остался только один симптом.

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