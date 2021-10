Будет получать как Месси с Неймаром: стала известна зарплата Мбаппе в Реале

Руководство "королевского" клуба уверено, что сможет подписать звездного бомбардира Килиана Мбаппе, сообщает в своем Twitter Никола Скира.

Президент Реала Флорентино Перес предложил французскому нападающему шестилетний контракт с зарплатой 40 миллионов евро в год. За время пребывания в Мадриде Мбаппе получит 240 миллионов!

