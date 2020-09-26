Темнокожего футболиста дисквалифицировали за расизм

Темнокожий игрок шведского футбольного клуба "Норрбю" Оке Акповета назвал соперника из "Умео" "белым мальчиком" в матче между командами во втором по силе дивизионе страны. Инцидент произошел еще 22 августа, а накануне КДК Федерации футбола Швеции вынес вердикт футболисту – Акповету дисквалифицировали на два матча, сообщается на сайте gp.se.

"Дисциплинарный совет подтвердил, что Акповета использовал термин "белый мальчик" в разговоре с соперником. В этом контексте выражение может рассматриваться как снисходительное с оттенком расизма и подлежит наказанию в виде отстранения", – объясняет дисциплинарный комитет SvFF.

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Сам же футболист не помнит, чтобы употреблял такие слова, однако он принял наказание и не будет подавать апелляцию.

"В конце матча у меня произошел разговор с одним из их игроков. Между нами были резкие слова. Затем он заявил, что я оскорбил его. Я был очень расстроен и не могу вспомнить все, что было сказано. Это действительно не в моем стиле – плохо себя вести и обижать других людей. Однако я принимаю решение дисциплинарного комитета", – отреагировал на наказание Оке.

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