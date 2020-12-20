Тело Марадоны задумали выкопать и поместить в мавзолей: спустя три недели после смерти

Это было последнее желание Диего. Сперва родственники его проигнорировали, но теперь все может измениться

Тело легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, похороненного более трех недель назад на кладбище "Белья виста" в пригороде Буэнос-Айреса, может быть эксгумировано, забальзамировано и помещено в мавзолей – по аналогии с Лениным.

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Об этом заявил Марио Бодри, юрист последней возлюбленной Диего Марадоны Вероники Охеды.

"План состоит в том, чтобы создать мавзолей с телом Марадоны для посещения фанатами. При жизни Диего обсуждал это со своими братьями. Наше предложение – конкретное, все необходимые расходы будут покрыты, а в дальнейшем ответственность за мавзолей возьмет футбольная федерация Аргентины", – говорит Марио Бодри, которого цитирует The Sun

Фото: REUTERS/Christopher Pike

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Отметим, что за две недели до смерти Диего Марадона отправил письмо своему адвокату Матиасу Морле, в котором пожелал, чтобы с ним после кончины поступили так же, как с Лениным.

"Все обдумав, я хочу выразить свое желание, чтобы после моей смерти мое тело было забальзамировано и выставлено в музее в окружении как можно большего количества моих трофеев и личных вещей, чтобы люди продолжали получать мою любовь", – говорилось в письме Марадоны

Сразу после смерти Марадоны родственники отказались выполнить его последнее желание и похоронили рядом с родителями. Но теперь это решение может быть пересмотрено.

Напомним, Марадона умер 25 ноября в результате острого отека легких, вызванного хронической сердечной недостаточностью. В сердце Марадоны обнаружили дилатационную кардиомиопатию – патологию, приводящую к увеличению камер сердца. Сердце Марадоны было в два раза больше обычного, и оно сохранено для изучения.

Видео: Сегодня

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Все подробности в спецтеме Смерть Диего Марадоны

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