Телеведущая популярнее звезды футбола: ей есть что показать фанатам

Девушки-телеведущие на спортивных каналах – тренд сегодняшнего дня. Например, в Украине огромной популярностью пользуются Влада Седан, охмурившая Александра Зинченко, или Дарья Савина, у которой роман с Валерием Бондарем.
А вот в Аргентине звездой спортивных каналов является очаровательная Сол Перес. Девушка с модельной внешностью получила прозвище "метеоролог" за то, что ведет прогноз погоды на спортивном канале.
Интересно, что девушка имеет 5,6 миллиона подписчиков в Instagram - это больше, чем у третьего по стоимости аргентинского футболиста Лаутаро Мартинеса из "Интера".
Кстати, некоторое время назад Сол попала в пикантную ситуацию, сделавшую ее известной на весь мир. На церемонии награждения Martin Fierro Awards один из ведущих шоу решил поправить платье девушки с высоким разрезом и случайно засветил ее нижнее белье.
Яркие фото со страницы Сол Перес в Instagram:
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