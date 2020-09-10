Технологии открыли счет

Facebook запускает спортивную социальную сеть, "Шахтер" дает возможность болельщикам из разных стран мира отпраздновать чемпионство вместе с командой, а сотни технологичных стартапов изменят мировой спорт до неузнаваемости.

Спорт – это огромный бизнес. 30 секунд рекламного времени во время Superbowl (так называется финальная игра в американском футболе) стоит $5 600 000. В общем рынке спонсорства, который оценивается в 100 миллиардов долларов, 70% приходится на контракты в спорте. Но несмотря на внушительные цифры, классический спорт столкнулся с большой проблемой: стареющая аудитория. Молодому поколению (его называют поколением Z) не интересно смотреть, как 22 мужика пинают один мяч на протяжение 90 минут. А вот турнир по DOTA-2 интерес вызывает. Условная стрельба из лука проигрывает в зрелищности серфингу, а борьба не может стать модной субкультурой, в отличие от скейтборда. Не удивляйтесь решениям Международного Олимпийского Комитета добавлять в дисциплины Игр новые, молодежные виды спорта – это борьба за новую аудиторию и деньги рекламодателей. Иначе последним не интересно тратить сотни миллионов долларов на спонсорство.

Классический спорт крайне консервативен. Правила многих видов спорта не меняются десятилетиями, а любые нововведения технического плана внедряются годами. Из-за этой "медлительности" поколение Z массово уходит в киберспорт или нишевые виды спорта. Парадокс, но коронавирус на самом деле может спасти классический спорт. Из-за отмены ряда соревнований, запрета посещений зрителями стадионов клубы и лиги оказались перед выбором: или стать банкротами, или предложить болельщикам и партнерам нечто новое и интересное. А в сложившихся ситуациях этим "новым" могут быть только технологичные решения. То, чего многие руководители клубов боялись как огня, становится неизбежным: digital-технологии получили зеленый свет!

Одним из первых подсуетился Facebook, объявивший о новой социальной сети для болельщиков – Venue. Сервис презентовали во время гольф-турнира в США и гонки NASCAR. Все "фишки" приложения пока неизвестны, но точно есть возможность комментировать трансляции, обсуждать событие с друзьями и максимально задействовать "второй экран" во время трансляций. Вы сможете сами выбирать, чей голос вам приятен: профессионального комментатора, Васи с соседнего подъезда или ваш собственный (вдруг вы новая звезда спортивных эфиров?). Кто-то может подумать, что это "полный бред". Неужели кому-то такое может быть интересно? Но исследования показывают, что может. Ограничения, вызванные коронавирусом, сильно изменили спортивную отрасль. Оказалось, что многим скучно и неинтересно смотреть спортивные трансляции в одиночку перед экраном монитора. Людям важно иметь возможность делиться эмоциями, радоваться победам или переживать из-за незабитого пенальти любимой командой вместе с кем-то.

Тренд задал датский клуб "Орхус", "пустивший" зрителей на виртуальную трибуну. Тогда несколько тысяч зрителей благодаря экранам на стадионе наблюдали за матчем через ZOOM. Идею развил донецкий "Шахтер". Вместе с компанией Parimatch, которая обеспечила всю техническую часть, клуб установил гигантские мультимедийные экраны на стадионе НСК "Олимпийский", благодаря чему дал возможность отпраздновать чемпионство в Украине болельщикам со всего мира.

"Благодаря помощи компании Parimatch были установлены гигантские видео-экраны и более 5000 человек смогли отпраздновать чемпионство вместе с любимой командой. Ничего подобного ранее в украинском спорте не было", – отметили в "Шахтере".

Чтобы удержать болельщиков у экранов боссы NBA установили с десяток дополнительных камер и чувствительных микрофонов, которые должны помочь зрителям прочувствовать атмосферу площадки на расстоянии. Правда, пока не понятно, как "запикивать" некоторые словечки, что регулярно отпускают звезды баскетбола. Ранее в трансляцию они не попадали из-за шума трибун, а теперь…

Коронавирус сильно поменял нашу жизнь. Но любые турбулентности – это всегда новые возможности. Спорт как никогда открыт к новым технологическим идеям, что наглядно показал онлайн-хакатон Universal Sports & Games Hackathon (#USGH), организованный Parimatch совместно с инвестиционным фондом JKR в партнерстве с Amazon Web Services и стартап-акселератором Sector X.

"Мы напрямую заинтересованы в развитии спорта в стране, чтобы пандемия не помешала командам развиваться. Чем больше зрителей будут собирать трансляции и стадионы, тем больше людей в целом будут интересоваться спортом. Украина славится сильными IT-специалистами, а хакатон наглядно показал, что у ребят масса идей для развития индустрии", – отметил представитель Parimatch Вадим Мисюра.

К #USGH подключились более 400+ специалистов из 9 стран, включая Украину, Германию, Испанию, Беларусь и Польшу. Всего участники подали 111 идей по развитию украинского геймдева. Победителем хакатона стала команда Dragon’s. Разработчики Николай Урсатий и Сергей Повереннов создали игру RunOut — раннер-платформер с логическими элементами. Приз за первое место составил $1500.

Второе место получила команда Narwhal — она разработала сервис для мультфикации спортивных событий и выиграла $1000. Третье место отдали команде PixelGaming, которая создала мобильную игру в жанре MOBA-кликер, получив $500.

Спортивная индустрия принимает digital обличие. Киберспорт прочно занял место рядом с футболом и баскетболом. Компьютерные "стрелялки" собирают миллионы просмотров в Twitch. И если вам кажется, что мир рехнулся, то советуем посмотреть вот этот эфир, в котором лучшие эксперты отрасли на пальцах объясняют секрет популярности киберспорта.

Невозможно предсказать, когда завершится пандемия и зрителям разрешат вернуться на трибуны в полном объеме, но уже сейчас очевидно: технологии сильно изменят спортивные соревнования и телетрансляции в лучшую сторону.

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