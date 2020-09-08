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Талант "Шахтера", чью карьеру поломали травмы, стал тренером академии "горняков"

8 сентября, 15:28

Олег Люлька Олег Люлька

30-летний Виталий Виценец признается, что "кайфует" от работы с детьми

Бывший полузащитник "Шахтера" 30-летний Виталий Виценец, который из-за травм был вынужден завершить карьеру игрока, стал главным тренером юношеской команды академии "горняков" U14. Об этом сообщает Shakhtar News.

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"Многие футболисты, завершая профессиональную карьеру, хотят стать тренерами. Я – не исключение. Так получилось, что из-за травмы закончил рано. Пошел учиться на тренера, выбрал этот путь. Начал работать с детьми. Два с половиной года вел как раз эту группу 2007 года в Донецке: полгода помогал Дмитрию Ефимову, а затем два года уже сам. Сейчас команда переходит на уровень ДЮФЛ – в категорию U14. Часть ребят из Донецка, часть собрана со всей Украины. Очень жду старта соревнований", – рассказал Виталий Виценец

"Насколько сложно работать с подростками? На самом деле не очень сложно, если ты любишь это. Главное – чувствовать детей и любить их. Наоборот, я кайфую, наслаждаюсь работой. Надеюсь, и я ребят чему-то научу, и они меня, дадут мне определенный опыт", – добавил Виценец

Виталий Виценец

Виталий Виценец / Фото: Instagram

Интересно, что среди подопечных Виталий Виценца есть парень Александр Попович, который пришел из проекта "Давай, играй!". "Мальчик из Львова, у него есть характер и трудолюбие – этого не отнять. Качества у него хорошие, поэтому он и остался здесь, в академии. В дальнейшем все будет зависеть и от нас, но в большей степени, конечно, от него", – говорит Виценец

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Отметим, что Виталию Виценцу прочили большое футбольное будущее. Но реализовать свой талант ему помешали травмы. В 2016 году он заявил о завершении карьеры. Затем все же попытался ее возобновить, но тщетно. В 2017 году Виценец окончательно повесил бутсы на гвоздь.

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тренер Шахтер Донецк академия Виталий Виценец
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