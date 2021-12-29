Такого трэшняка еще не было: капитан Динамо с беременной женой застрял в аэропорту

После отдыха на Мальдивах, где Анна объявила о своей беременности, семейство футболистов с приключениями добиралось на родину.
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Мы в Киеве. Такого трэшняка с перелетом у нас еще не было… просто отменили самолет за 2 часа до вылета, просто 24 часа в дороге, отели заняты, спи где хочешь, с таким сроком беременности мы вас выпустить не можем…
Но как хорошо возвращаться на родную Землю и совет: Всегда иметь заначку на всякий пожарный, чтоб хоть как-то вернутся домой.
И после этого всего, детишки спросили: "А мы ещё на четвертом самолете полетим сегодня?", – написала девушка.
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