Такого трэшняка еще не было: капитан Динамо с беременной женой застрял в аэропорту

После отдыха на Мальдивах, где Анна объявила о своей беременности, семейство футболистов с приключениями добиралось на родину.

Читайте также: Раскрыта тайна! У восходящей звезды Шахтера будет ребенок

Мы в Киеве. Такого трэшняка с перелетом у нас еще не было… просто отменили самолет за 2 часа до вылета, просто 24 часа в дороге, отели заняты, спи где хочешь, с таким сроком беременности мы вас выпустить не можем…

Но как хорошо возвращаться на родную Землю и совет: Всегда иметь заначку на всякий пожарный, чтоб хоть как-то вернутся домой.

И после этого всего, детишки спросили: "А мы ещё на четвертом самолете полетим сегодня?", – написала девушка.