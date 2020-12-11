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Такого не было даже при Шеве: "Милан" впервые за 27 лет не проиграл в 18 матчах подряд

11 декабря, 09:47

Александр Трикиша Александр Трикиша

"Росонери" возвращают себе былую славу

Итальянский "Милан" обыграл чешскую "Спарту" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы благодаря голу Йенса Хауге. "Росонери" продлил свою беспроигрышную серию в выездных встречах во всех турнирах до 18.

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Это лучший показатель команды по серии гостевых матчей без поражений с 1993 года, когда они были непобедимы на выезде на протяжении 20 матчей. Даже в эпоху выступления за команду Андрея Шевченко миланисты не могли похвастаться такими результатами!

Отметим, что "Милан" с 13 очками занял первое место в группе H и в 1/16 финала может встретиться с киевским "Динамо". Ранее мы опубликовали список всех участников 1/16 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоится 14 декабря.

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Смотрите обзор матча "Спарта" – "Милан":

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Милан Италия Лига Европы

Источник: Сегодня|Спорт

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