Такое не делал ни один тренер в мире! Уникальный рекорд Моуринью

Португальский специалист побеждал во всех еврокубковых соревнованиях. Моуринью выиграл Лигу чемпионов, Лигу Европы, Лигу конференций, Кубок УЕФА и Кубок кубков

Новый трофей Жозе Моуринью / Фото: REUTERS

Римская Рома выиграла первый в истории финал Лиги конференций. В решающем матче итальянцы переиграли Фейеноорд из Нидерландов.

А Жозе Моуринью отметился уникальным достижением. Он стал первым тренером, выигравшим еврокубки с четырьмя разными командами.

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Напомним, ранее Моуринью дважды побеждал в Лиге чемпионов – с Порту (сезон-2003/2004) и Интером (сезон-2009/2010). Также у португальца одна победа в Лиге Европы, с Манчестер Юнайтед (сезон-2016/2017). Кроме того, вместе с Порту Моуринью в сезоне-2002/2003 выигрывал Кубок УЕФА.

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Отметим, что португальский специалист стал первым тренером, который побеждал во всех трех ныне существующих еврокубках – в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций. Также брал Кубок УЕФА, а будучи ассистентом главного тренера Моуринью в 1997 году выиграл Кубок кубков с Барселоной.