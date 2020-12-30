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Таким Шапаренко вы еще не видели! Динамовец "закосил" в меховой панаме под Монатика

30 декабря, 12:14

Олег Люлька Олег Люлька

22-летний полузащитник развлекается в компании своего одноклубника Дубинчака и его девушки в Буковеле

Во время отпуска полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко, в отличие от большинства одноклубников, отправился не в теплые края, а в снежный Буковель.

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Там Шапаренко, реанимировавший свою карьеру в "Динамо" с приходом Мирчи Луческу, закаляется. Футболист выложил в Instagram фотографии, как ходит по обледенелому водопаду Гук в одной футболке и байковой рубашке.

Но не только этим занимается в Буковеле Николай Шапаренко, отдыхающий в компании своих друзей – динамовца Владислава Дубинчака, арендованного "Днепру-1", и его девушки Мирославы.

"Мы много едим. Но ребята еще тренируются. Каждый день бегают", – поведала в своих историях в Instagram возлюбленная Дубинчака

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Кроме того, девушка Владислава Дубинчака показала Николая Шапаренко таким, каким болельщики его еще не видели. 22-летний полузащитник, сидя на переднем пассажирском сидении машины, принялся танцевать под трек D.Masta и ROCKET & FRESCO "Trap no hook".

При этом на голове у Шапаренко была черная меховая панама, в которой он "закосил" не то под Монатика, не то под D.Masta.

Шапаренко Видео: Instagram

Монатик и Шапаренко

Монатик и Шапаренко / Фото: Instagram

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Отметим, что в Украине во время отпуска из динамовцев остался не только Шапаренко. Например, Миколенко устроил себе ночную рыбалку в Славянске: тягали щуку.

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Буковель Динамо Киев MONATIK Николай Шапаренко Владислав Дубинчак

Источник: Сегодня|Спорт

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