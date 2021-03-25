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Таки Сидорчук! УЕФА изменил авторство гола в матче Франция – Украина. Сергей не забивал с 2014-го

25 марта, 11:49

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Подопечные Андрея Шевченко сыграли вничью с чемпионами мира

Наши футболисты успешно стартовали в отборочном турнире мундиаля-2022. Вчера поздно вечером сборная Украины сыграла вничью с Францией. Причем, "сине-желтые" отыгрались во втором тайме: мяч после удара Сергея Сидорчука срикошетил от Преснеля Кимпембе и влетел в сетку.

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Этот гол добавил головной боли статистикам, которые затруднялись, кому же его приписать. Сначала некоторые его засчитали украинцу, а некоторые ресурсы рассматривали как автогол француза. Сайт УЕФА тоже сначала записал его как гол в свои ворота Кимпембе. После довольно длительных размышлений статистика выдала новый вердикт: мяч забил Сидорчук. Именно его авторство теперь значится на официальных ресурсах.

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Поразительно, но ранее Сергей забивал за сборную лишь осенью 2014 года. Тогда на старте отбора Евро-2016 Сидорчук отличился голами в двух дебютных матчах за национальную команду – против Белоруси и Македонии. И вот теперь такой необычный третий гол.

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Сергей Сидорчук

Сергей Сидорчук

Смотрите лучшие моменты второго тайма в Сен-Дени, когда наши сравняли счет:

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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футбол УЕФА гол Сборная Украины сборная Франции Сергей Сидорчук автор
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