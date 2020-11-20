Так можно было? Тренер вышел на поле и прервал атаку соперника

Рефери наказал наставника красной карточкой, а он утверждает, что слышал свисток

Необычный инцидент произошел в матче третьего по силе дивизиона Италии между "Катанией" и "Вибонезе" (2:1). На 92-й минуте встречи игрок гостевой команды в подкате на фланге отобрал мяч у соперника и начинал атаку своей команды, однако у него неожиданно отобрал мяч… главный тренер "Катании" Джузеппе Рафаэле.

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Тренер сделал шаг навстречу игроку "Вибонезе" и выбил мяч у него из-под ног. Главный арбитр встречи не раздумывая показал наставнику красную карточку.

После встречи Рафаэле признался, что ему послышался свисток арбитра в моменте с подкатом, поэтому он думал, что матч прерван. При этом, он добавил, что осознал свою ошибку сразу и это якобы видно на видео. Тем не менее, после того, как тренер увидел перед собой красную карточку, он еще раз пнул мяч подальше.

Кстати, мы писали, что "Шахтер" остался без Луиша Каштру на следующий матч Лиги чемпионов. Главный тренер "горняков" наказан пропуском одной игры за задержку начала поединка с "Интером". 25 ноября в Менхенгладбахе горняки встретятся с "Боруссией".

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Смотрите, как "Шахтер" и "Боруссия" играли в первом матче:

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