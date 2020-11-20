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Так можно было? Тренер вышел на поле и прервал атаку соперника

20 ноября, 22:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Рефери наказал наставника красной карточкой, а он утверждает, что слышал свисток

Необычный инцидент произошел в матче третьего по силе дивизиона Италии между "Катанией" и "Вибонезе" (2:1). На 92-й минуте встречи игрок гостевой команды в подкате на фланге отобрал мяч у соперника и начинал атаку своей команды, однако у него неожиданно отобрал мяч… главный тренер "Катании" Джузеппе Рафаэле.

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Тренер сделал шаг навстречу игроку "Вибонезе" и выбил мяч у него из-под ног. Главный арбитр встречи не раздумывая показал наставнику красную карточку.

После встречи Рафаэле признался, что ему послышался свисток арбитра в моменте с подкатом, поэтому он думал, что матч прерван. При этом, он добавил, что осознал свою ошибку сразу и это якобы видно на видео. Тем не менее, после того, как тренер увидел перед собой красную карточку, он еще раз пнул мяч подальше.

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Кстати, мы писали, что "Шахтер" остался без Луиша Каштру на следующий матч Лиги чемпионов. Главный тренер "горняков" наказан пропуском одной игры за задержку начала поединка с "Интером". 25 ноября в Менхенгладбахе горняки встретятся с "Боруссией".

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Смотрите, как "Шахтер" и "Боруссия" играли в первом матче:

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тренер красная карточка чемпионат Италии удаление Катания

Источник: Сегодня|Спорт

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