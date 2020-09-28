Так круто в "Атлетико" никто не начинал: видео голевой феерии Луиса Суареса

В своем первом матче за "матрасников" экс-форвард "Барселоны" забил два мяча и отдал одну результативную передачу

Луис Суарес шикарно дебютировал за "Атлетико" после ухода из "Барселоны". В третьем туре чемпионата Испании его новая команда разгромила дома "Гранаду" 6:1. А 33-летний уругваец стал первым игроком в истории "матрасников", который в своем премьерном матче за клуб сделал дубль!

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Более того, к своим двум голам в ворота "Гранады" Луис Суарес добавил еще одну результативную передачу. И это – всего лишь за 20 минут пребывания на поле после выхода на замену.

"Очень хорошее начало. Когда вы дебютируете и помогаете команде забивать голы, вы всегда счастливы. Этот переход как глоток свежего воздух", – заявил Луис Суарес после игры с "Гранадой"

"Я не придал особого значения его дублю, но его голевая передача, его бег и движение действительно выделялись, – отметил, в свою очередь, главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне. – Прибытие Суареса создает очень хорошую внутреннюю конкуренцию, и если 23 игрока согласятся на минуты, которые они получат, я уверен, что мы будем добиваться успеха. Так формируются великие команды. Это то, что мы ищем сезон за сезоном"

"Атлетико" – "Гранада" – 6:1

Голы: Диего Коста, 9, Корреа, 47, Жоау Фелиш, 65, Льоренте, 72, Суарес, 85, 90+4 – Молина, 87

"Атлетико": Облак – Триппьер, Савич, Фелипе, Лоди – Корреа (Витоло, 77), Коке (Лемар, 77), Сауль, Карраско (Томас, 71) – Диего Коста (Суарес, 70),Жоау Феликс (Льоренте, 71)

"Гранада": Руй Силва – Диас, Дуарте (Херман Санчес, 84), Вальехо, Фулькье – Эррера (Вико, 71), Милья (Этеки, 71) – Пуэртас (Мачис, 60), Азиз, Кенеди (Соро, 60) – Молина

Предупреждения: Жоау Фелиш, Сауль, Томас – Дуарте

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Луис Суарес / Фото: Reuters

Напомним, Луис Суарес уехал из "Барселоны" в "Атлетико" за "смешные" деньги. Собственно, бесплатно. Но в качестве бонусов за игрока, забившего 198 голов за каталонцев, "матрасники" могут заплатить в будущем до 6 миллионов евро.

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Добавим также, что ранее Луис Суарес был уличен в читерстве на экзамене по итальянскому языку, благодаря успешной сдаче которого игрок рассчитывал получить паспорт Италии и возможность не считаться легионером в туринском "Ювентусе". В итоге, трансфер форварда в клуб Криштиану Роналду сорвался, и он перебрался в "Атлетико".

Смотрите последний матч Луиса Суареса за "Барселону"

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